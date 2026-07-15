- Assegnato oggi a Roma, a Palazzo Chigi, alla presenza del presidente del Consiglio dei Ministri, Giorgia Meloni e del ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, il Premio "Maestro dell'Arte della Cucina Italiana", riconoscimento ufficiale dedicato alla valorizzazione delle eccellenze dell'enogastronomia italiana e giunto al secondo anno.

Il riconoscimento, istituito con la legge n. 59 del 19 aprile 2024, si è ampliato con l'introduzione delle categorie di "Maestro dell'arte della pasta italiana" e "Maestro dell'arte della panificazione italiana", che si aggiungono alle categorie già previste: cucina, pasticceria, gelateria, pizza, gastronomia, arte casearia, olivicoltura e vitivinicoltura. I premiati dell'edizione 2026 provengono da diverse regioni italiane: Lazio, Lombardia, Veneto, Toscana, Sicilia, Puglia, Piemonte, Calabria ed Emilia-Romagna.



Il premio è stato assegnato a Francesco Panella (gastronomia italiana) , Enrico Cerea (cucina), Simone Padoan (Pizza), Piero Antinori (Vino), Antonella Titone (olio) Margherita Angela Mastromauro (Pasta), Pier Luigi Roscioli (panificazione) Federica Russo (pasticceria), Eugenio Morrone (gelato), Nicola Bertinelli (arte casearia). (ANSA).

