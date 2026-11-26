Morti e feriti tra i cacciatori che si moltiplicano ogni anno: sul fronte della sicurezza, i numeri smentiscono la narrazione di una caccia priva di conseguenze per la collettività. Negli ultimi dieci anni, 226 persone hanno perso la vita e 696 sono rimaste ferite a causa di incidenti legati all'attività venatoria. Un bilancio che continua ad aggravarsi anche nell'attuale stagione di caccia, che registra già 6 morti e 3 feriti gravi. Tra gli episodi più drammatici vi è quello avvenuto in Piemonte, dove una donna colpita mentre si trovava sul balcone della propria abitazione, a conferma di come il rischio non riguardi soltanto chi imbraccia un fucile, ma anche cittadini del tutto estranei all'attività venatoria.

La commissione Agricoltura della Camera ha votato intanto a maggioranza il mandato al relatore sul ddl caccia che domani approderà in Aula, senza modifiche, per la discussione generale. Le opposizioni hanno criticato duramente la norma ribattezzata da Avs "legge Spara tutto". I rossoverdi e il M5s avevano avevano presentato circa 1 milione di emendamenti al provvedimento: "Neanche l'1% è stato discusso" le parole di Francesco Emilio Borrelli che ha puntato il dito contro "un'aggressione al mondo animale".

Per le associazioni che oggi hanno manifestato a Roma, questi dati rendono ancora più incomprensibile una riforma che amplia le opportunità di caccia, estende le aree accessibili alle doppiette e introduce strumenti come visori termici e notturni, aumentando la pressione sul territorio e l'esposizione ai rischi per chi frequenta campagne, boschi e montagne.

Secondo le 76 associazioni promotrici della mobilitazione, la Pdl Caccia rappresenta uno dei più gravi arretramenti nella tutela della fauna selvatica degli ultimi decenni. Non si limiterebbe infatti a modificare alcuni aspetti tecnici della normativa vigente, ma cambierebbe l'impianto stesso della legge 157/1992, nata per affermare il principio che la fauna selvatica è un patrimonio indisponibile dello Stato da tutelare nell'interesse di tutti. Per le associazioni, inoltre, la riforma introduce un principio eticamente inaccettabile: il riconoscimento del cacciatore come "bioregolatore", attribuendo all'attività venatoria una funzione di gestione della fauna che dovrebbe invece restare fondata su basi scientifiche, istituzionali e di conservazione. Tra gli aspetti più contestati vi è il ridimensionamento del ruolo dell'Ispra, il principale organismo scientifico nazionale chiamato a esprimersi sui calendari venatori.

