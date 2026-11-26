(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Piazza Santi Apostoli, a Roma, si è riempita oggi di cittadini, associazioni e rappresentanti politici scesi in piazza per chiedere il ritiro della proposta di legge sulla caccia che domani approderà alla Camera dei Deputati per la discussione generale. Il presidio nazionale, promosso da 76 associazioni ambientaliste, animaliste, scientifiche, escursionistiche e della società civile, ha richiamato centinaia di persone provenienti da tutta Italia, dando vita a una delle più ampie mobilitazioni degli ultimi anni sul tema della tutela della fauna selvatica e dell'ambiente. Lo si apprende da una nota.

La manifestazione ha espresso una netta opposizione a un provvedimento che, secondo i promotori, amplierebbe in modo significativo l'attività venatoria, con possibili conseguenze sulla sicurezza pubblica, sulla conservazione della biodiversità e sulla fruizione degli spazi naturali da parte di cittadini, famiglie, escursionisti e sportivi.

Le associazioni ricordano inoltre come i cacciatori rappresentino una quota molto ridotta della popolazione italiana: circa 500.000 titolari di licenza, meno dell'1% dei cittadini.

Originariamente previsto in piazza Capranica, il presidio è stato trasferito a piazza Santi Apostoli in considerazione dell'elevata partecipazione attesa. Fin dalle prime ore della mattinata, la piazza si è animata con bandiere, striscioni e cartelli che chiedevano il ritiro della riforma. Il clima è rimasto pacifico ma determinato, con interventi e testimonianze volti a evidenziare le criticità del testo e il crescente allarme diffuso tra associazioni, tecnici, naturalisti e cittadini.

Alla manifestazione erano presenti anche numerosi esponenti politici, tra cui Angelo Bonelli, Nicola Fratoianni, Monica Cirinnà e Alfonso Pecoraro Scanio, oltre a rappresentanti del Partito Democratico e del Movimento 5 Stelle, che hanno espresso la propria contrarietà alla proposta di legge.

Alla vigilia dell'approdo del testo in Aula, la partecipazione registrata a Roma conferma la forte preoccupazione espressa da associazioni, cittadini ed esperti.

Per i promotori, la riforma rischia di compromettere la tutela della fauna selvatica e degli ecosistemi, oltre ad aumentare i rischi per la sicurezza collettiva. (ANSA).

