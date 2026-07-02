- Fino a 650.000 analisi ogni anno su materie prime e imballaggi, più di una al minuto, lungo tutta la filiera e 250 professionisti tra tecnici, esperti e manager, oltre a una rete di agricoltori partner e laboratori specializzati che seguono il prodotto dall'origine fino alla tavola. Sono i numeri che raccontano l'attenzione del Gruppo Barilla per la sicurezza alimentare.



Ne è un esempio la filiera del Pesto Barilla: ogni anno più di 10.000 tonnellate di basilico arrivano nello stabilimento di Rubbiano, nel cuore della Food Valley italiana, dove tecnologie avanzate e controlli in tempo reale, dal trattamento termico al confezionamento, garantiscono qualità e sicurezza in ogni vasetto. Un percorso reso possibile dall'Accademia del Basilico, programma con cui Barilla investe nella formazione degli agricoltori partner e nella diffusione di pratiche agricole avanzate e sostenibili, che fa parte del più ampio 'Barilla Sustainble Farming', programma sviluppato nel corso di decenni per le filiere strategiche come grando duro, grano tenero, segale e basilico, che coinvolge 6.835 agricoltori.



Nello stabilimento di Rubbiano una sala di controllo centrale supervisiona in tempo reale il corretto funzionamento degli impianti e il rispetto dei parametri produttivi. Trattamenti termici specifici garantiscono la sicurezza microbiologica di ogni prodotto, e il confezionamento aggiunge ulteriori livelli di verifica: sistemi automatici controllano la corretta sigillatura dei vasetti, tecnologie a raggi X ne verificano l'integrità e sistemi di visione ottica identificano eventuali anomalie nelle etichette, contribuendo a garantire una corretta gestione delle informazioni sugli allergeni. Il laboratorio interno completa il percorso con analisi microbiologiche costanti su ogni lotto prodotto, perché nessun vasetto lasci lo stabilimento senza aver superato tutti i controlli previsti.

(ANSA).

