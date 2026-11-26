Sono 100mila le bottiglie che ogni anno affrontano il mercato con l'etichetta di Biondi Santi, per l'65% caratterizzata da Brunello, il 25 dal rosso al quale si aggiunge in alcuni anni un 10-12% di riserva. Una produzione costante a fronte della quale si registra una crescita di fatturato, nonostante le difficoltà di mercato. L'ultimo anno si consolidano mercati come l'Italia e gli Usa, Paese quest'ultimo nel quale, nonostante i dazi, amatori e collezionisti non rinunciano ad avere le bottiglie in cantina. E si scoprono nuove mete come Corea e Taiwan. Il segreto? L'aver puntato sulla non solo la qualità declinata anche in termini di valorizzazione sul mercato, ma anche l'aver mantenuto un'anima profondamente toscana, nonostante dal 2015 la nuova proprietà sia del gruppo francese Epo della famiglia Descours.

La storia del Brunello di Montalcino è intrecciata con Biondi Santi. La prima apparizione ufficiale avvenne nel 1869, quando Clemente Santi vinse due medaglie d'argento per il "vino rosso scelto (Brunello) del 1865" alla Fiera Agricola di Montepulciano. Nasce da li un vino che ora è famoso nel mondo.

"Quando sono arrivato nel novembre del 2018 l'azienda era un po' appannata. - racconta l'amministratore delegato della società Giampiero Bertolini che aveva lavorato per 16 anni in Marchesi de' Frescobaldi e che quest'anno è stato insignito del premio manager dell'anno del vino - Per prima cosa ho preso casa a Montalcino e contatti con il territorio. Sono andato dal sindaco, ma anche dai pompieri e dai carabinieri, per salutare. Abbiamo poi definito la missione con le persone che lavoravano in azienda, tutti toscani. Con un'azienda con questo nome bisognava fare attenzione, usare delicatezza, Puntare a fare evoluzioni, non rivoluzioni".

La filosofia dell'evoluzione nella continuità declinata sul vino ha significato "fare attenzione a quello che si faceva nella vigna e in cantina". I Biondi Santi avevano sempre usato grandi botti di legno di rovere di Slavonia, non barrique francesi. Quindi quando si è iniziato a cambiare le botti sono stati scelti di nuovi legni di Slavonia, anche se con studi più attenti sul fornitore. In vigna invece, per selezionare le uve per maturazione, grandezza dell'acino e colore, è stato introdotto un passaggio in più, con una macchina a lettura ottica. "Si prendono così solo gli acini giusti in ogni singola vigna", spiega Bertolini. L'ultimo passaggio ha riguardato il terreno. Sono state sono state identificate per caratteristiche dodici particelle diverse. "Questo - spiega l'ad - consente ora una maggiore precisione nel fare il blend senza sconvolgere un processo che prima era un po' più grossolano".

Il risultato una produzione che rispetta di più il dna del vino Brunello e risulta più omogenea. In chiave economica significa una crescita del fatturato, pur mantenendo inalterata la produzione. L'Italia è il mercato che assorbe un terzo della produzione, poi ci sono gli Usa con un 20-22% che hanno resistito nonostante i dazi, un po' perchè il prodotto è stato collocato in anticipo, un po' perchè cantine e collezionisti non rinunciano ad avere bottiglie Biondi Santi. Nell'export seguono poi a grande distacco il Regno Unito, la Svizzera e la Cina, che però ha registrato nell'ultimo anno una riduzione, così come la Germania.

Bertolini non nasconde il passaggio da una grande famiglia e una società francese non è stato facile da gestire. "Inizialmente c'era una grande diffidenza - racconta - Per tre anni buoni non ho fatto altro che invitare critici del vino, giornalisti, sommelier per fargli vedere cosa stavamo facendo, che c'era un lavoro di fondo importante".

Ora, dopo vigne e cantine, i prossimi investimenti riguarderanno il restauro della villa del Greppo, il cuore della produzione del Brunello. "E' una villa che riprendiamo in gestione e che servirà - spiega Bertolini - per fare una lavoro di ospitalità. Non venderemo tour o camere per soggiornare, ma potremo ospitare i clienti per fare degustazione in un ambiente più adeguato".

