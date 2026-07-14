(ANSA) - BOLOGNA, 14 LUG - Domani, 15 luglio, anche a Bologna i rider di Glovo e Deliveroo scioperano, spegnendo le applicazioni "contro le le politiche di sfruttamento". Al centro della protesta, il mancato aumento dei compensi e le condizioni di lavoro con il caldo estremo. Ritrovo in piazza Nettuno alle 16.30 con corteo cittadino lungo via Indipendenza e piazza VII agosto, con arrivo previsto in piazza XX settembre.



La mobilitazione territoriale anticipa il tavolo nazionale al ministero del Lavoro del 16 luglio, spiega la Nidil-Cgil: "Le nostre rivendicazioni sono un attacco diretto al modello aziendale delle piattaforme", prosegue il sindacato che chiede l'apertura immediata "di un tavolo di confronto vero" con Glovo e Deliveroo "rifiutano sistematicamente il dialogo con il sindacato e ignorano persino le sentenze della magistratura sugli aumenti retributivi". "La crisi climatica non è più un evento eccezionale. Chi pedala in città non può pagare di tasca propria il prezzo del climate change", prosegue la Nidil, "se l'app si ferma per la sicurezza, le aziende devono destinare risorse specifiche per garantire la continuità del reddito: la sospensione delle consegne non può tradursi in una perdita economica per i lavoratori". (ANSA).

