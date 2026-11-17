(ANSA) - NAPOLI, 17 NOV - Una storia di radici profonde, formata da oltre duecento anni di lavoro agricolo e da un legame viscerale con la terra flegrea, che sceglie però di guardare al futuro. È quella dei fratelli Generoso e Luigi Colandrea, quarta generazione di una famiglia di coltivatori a Monte di Procida, protagonisti di una scelta di "immigrazione di ritorno" che li ha portati a investire tutto nella terra d'origine.

Dopo un percorso formativo fuori regione, con gli studi all'istituto alberghiero di Formia e significative esperienze professionali in giro per l'Italia per affinare tecnica e cultura dell'accoglienza, i due fratelli hanno deciso di rientrare. Un ritorno spinto non solo dal desiderio di realizzare il sogno dei genitori, che oltre trentacinque anni fa avevano avviato i primi passi del progetto ricettivo, ma anche da un richiamo inevitabile. "Chi è dei Campi Flegrei - raccontano i titolari della struttura Don Salvatore ristorante e relais - sente che la terra chiama, c'è il fuoco sotto che ti trasmette la necessità di tornare".

Oggi l'azienda di famiglia unisce la tradizione agricola a una filiera corta che definiscono "a metro zero", dalla coltivazione diretta secondo la stagionalità alla trasformazione dei prodotti in conserve e sottoli, fino alla valorizzazione enogastronomica.

Il tutto affrontando con resilienza le criticità del territorio, compresa la convivenza storica con il bradisismo. Per i Colandrea, il futuro dei giovani passa proprio da qui: dall'umiltà di riscoprire il valore antico della terra, coniugandolo con le moderne tecnologie e l'innovazione imprenditoriale. (ANSA).

