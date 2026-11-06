(ANSA) - ROMA, 06 NOV - "In relazione agli attacchi contro Confagricoltura e il presidente Massimiliano Giansanti, ripresi in questi giorni da diversi organi di stampa, intendiamo precisare che la nostra Confederazione rappresenta le imprese agricole italiane dal 1920, promuovendo sinergie volte alla crescita del settore, con l'innovazione, la scienza e la ricerca come asset imprescindibili per rafforzare la produttività a tutela della sicurezza alimentare di tutti. In questo senso, abbiamo sempre guardato con favore, senza preclusioni di tipo ideologico, a progetti dove l'innovazione incontra l'agricoltura, sempre salvaguardando la naturalità delle produzioni"- Lo scrive l'organizzazione agricola in una nota.

"Le nostre imprese - aggiunge Confagricoltura - sono guidate da generazioni di agricoltori che ogni giorno con fatica e sudore sono impegnati a garantire la sicurezza e la sovranità alimentare". "La terra - prosegue Confagricoltura - è il nostro habitat e il nostro mondo. Siamo imprenditori nelle aree interne, con attenzione alle vocazioni di ciascun territorio, e da sempre ci battiamo con un unico grande obiettivo: essere messi nelle condizioni di produrre di più e al meglio. Per la sicurezza alimentare di tutti, per la crescita delle nostre imprese, per lo sviluppo del sistema produttivo italiano".

"Tutti celebriamo - conclude la rappresentanza agricola - con orgoglio i grandi record dell'agroalimentare made in Italy che si conferma un pilastro della nostra economia. Risultati possibili grazie alla sinergia tra agricoltura, cooperazione e industria. Un patto che rinnoviamo ogni giorno, rimanendo vigili e battendoci, come Confagricoltura, affinché il valore prodotto da coltivatori e allevatori venga tutelato. Mai e poi mai svenderemo gli interessi dei nostri agricoltori". (ANSA).

