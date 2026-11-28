(ANSA) - NAPOLI, 28 NOV - Torna ad accendersi l'antico forno borbonico del Real Bosco di Capodimonte. Sabato 5 e domenica 6 dicembre il Giardino Torre celebra il IX anniversario dell'iscrizione de "L'Arte Tradizionale del Pizzaiolo Napoletano" nel Patrimonio Immateriale Unesco con due giorni dedicati alla storia e alla gastronomia partenopea.

L'evento, a cura di Delizie Reali Scarl — società che dal 2018, dopo aver vinto un bando europeo dell'allora Mibact, custodisce e ha restaurato sotto il profilo botanico e architettonico il sito — si tiene nel Casamento Torre del Giardino di Delizie e Real Fruttiera dei Borbone. Proprio qui, secondo la tradizione, nell'estate del 1889 fu cotta la prima pizza Margherita in onore della Regina Margherita di Savoia. Un forno recuperato grazie a un accurato intervento conservativo e riacceso ogni anno per rinnovare la memoria di questo primato culturale.

Il programma prende il via sabato alle 10.30 nella corte del Casamento Torre con il saluto di Nunzia Petrecca, amministratrice di Delizie Reali Scarl, che racconterà la storia del luogo e le finalità dell'iniziativa. A seguire, il maestro pizzaiolo resident Salvatore De Rinaldi mostrerà al pubblico come realizzare l'impasto, illustrando in un momento conviviale i segreti della lavorazione artigianale e della lievitazione naturale con lievito madre e farina semi-integrale macinata a pietra.

Dalla bocca dello storico forno usciranno tre pizze: la "Mastunicola", la più antica di Napoli con strutto, pecorino, basilico e pepe; la "Margherita del Giardino Torre", con Antico Pomodoro di Napoli, fiordilatte di Sorrento, Parmigiano Reggiano e basilico; infine, una ricetta fuori menu pensata per la ricorrenza, la "Pizza Anniversario Unesco", farcita con pomodorini gialli e rossi confit, salsiccia di maialino nero casertano e conciato romano Presidio Slow Food.

L'ingresso e la degustazione delle pizze con calice di vino sono consentiti solo su prenotazione tramite il portale ticket.it.

Per tutto il fine settimana resteranno regolarmente attivi i servizi di bistrot e ristorante. (ANSA).

