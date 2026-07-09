- Carlo Tampieri è il nuovo presidente di Assitol, l'Associazione Italiana dell'Industria olearia aderente a Federalimentare e Confindustria. Succede a Palmino Poli, che ha ricoperto lo stesso ruolo negli ultimi due anni e che ora diventa past president, con delega alle fiere ed eventi.



Classe 1968, Tampieri è amministratore delegato della Tampieri Spa, azienda con sede a Faenza, leader nella produzione di oli da semi e farine per uso zootecnico. Inoltre, fa parte dei consigli di amministrazione di altre aziende del Gruppo Tampieri. All'interno di Assitol, ha ricoperto numerosi incarichi, tra cui quello di vicepresidente dell'Associazione dal 2004 al 2018 e, a seguire, quello di presidente del Gruppo oli da semi.



Assitol rappresenta nel complesso circa 20 miliardi di euro di fatturato e rappresenta al suo interno settori differenti del mondo agroalimentare: agli oli d'oliva e a quelli da semi si affianca la parte bakery (ingredientistica e lievito) e quella delle bioenergie. Può inoltre contare su due soci aggregati, Assograssi (rendering dei sottoprodotti della carne) e Assom (olive da mensa). Le aziende associate danno occupazione, direttamente e tramite l'indotto, a oltre 10mila persone.



"Siamo una galassia di settori, che si intersecano e si integrano - ha sottolineato il presidente Tampieri - abbiamo visioni diverse, che in Associazione trovano però la giusta sintesi quando si affrontano problemi comuni. Le sfide che abbiamo di fronte sono tante e complesse: l'energia, la sicurezza degli approvvigionamenti, la sostenibilità, la ricerca di personale qualificato. Ma è soltanto attraverso l'ascolto e il confronto con tutti che potremo definire una strategia comune e realizzarla. In questo modo, Assitol sarà davvero utile per le sue imprese".



Al fianco di Tampieri, lavoreranno i vicepresidenti Silvia Donnini (Carapelli Firenze SpA), Saverio Panico (Bunge Italia SpA), Mauro Fanin (Cereal Docks SpA) e Giuseppe Allocca (Vallé Italia). In Consiglio entreranno inoltre Anna Cane (Carapelli Firenze SpA), Alessia Zucchi (Oleificio Zucchi SpA) Gianmaria Martini (Unigrà SpA), Pascal Pinson (Costa d'Oro SpA), Gianmarco Laviola (Salov SpA). Infine, Marcello del Ferraro è stato nominato Delegato alla Presidenza per il biennio 2026-27.

(ANSA).

