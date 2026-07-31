(ANSA) - ROMA, 31 LUG - Nei primi sei mesi dell'anno, i disastri naturali hanno causato in tutto il mondo perdite stimate in quasi 112 miliardi di dollari. Di tali perdite, solo 44 miliardi di dollari erano coperti da assicurazione, il che rappresenta un divario assicurativo del 60%. E' quanto risulta dalla consueta indagine sulle catastrofi naturali realizzata da Munich Re.

Ondate di calore da record hanno caratterizzato la prima metà dell'anno in Nord America e in Europa.

Gli studi evidenziano un chiaro legame tra le ondate di calore e il cambiamento climatico. Per quanto riguarda l'Europa, uno studio ha rilevato che l'ondata di calore più recente sarebbe stata di circa 3,5°C più fredda se si fosse verificata 50 anni fa. L'Europa è il continente che si sta riscaldando più rapidamente, con un tasso di riscaldamento più che doppio rispetto alla media globale.

Solo in Germania, secondo l'Istituto Robert Koch, si stima che tra aprile e giugno il caldo estremo abbia causato oltre 5.000 decessi. È difficile quantificare l'impatto finanziario delle ondate di calore, poiché di solito non provocano danni diretti alle proprietà. I danni sono invece causati principalmente dal calo della produttività e dai fermi di produzione, ma anche dai danni alle infrastrutture, dalle interruzioni dei trasporti e dai raccolti scarsi.

Uno studio dell'Ocse, basato sui dati aziendali provenienti da 23 economie sviluppate, ha concluso che la produttività del lavoro subisce un calo significativo durante le ondate di calore e nelle giornate estremamente calde. Con dieci giorni in più in cui le temperature superano i 35 gradi, la produttività del lavoro annuale diminuisce in media dello 0,3%. Ciò equivale all'incirca all'effetto di un aumento del 5% dei prezzi dell'energia.

Oltre alle ondate di caldo, violente tempeste invernali hanno causato ingenti danni in tutta Europa con perdite totali dovute ai disastri naturali pari a circa 22 miliardi di dollari, e le perdite assicurate, di poco superiori ai 7 miliardi di dollari, che hanno superato i valori medi degli ultimi dieci anni.

(ANSA).

