Un itinerario completo tra geografia, cultura e art de vivre nelle 4 diverse aree della Champagne fra i 17 territori vinicoli e i suoi protagonisti, dalle grandi Maison storiche con storie, aneddoti iconici ai ritratti dei vigneron indipendenti, talenti emergenti e artigiani del calice: è quanto propone da novembre "La Champagne à porter. Tutti i segreti per un viaggio da Champagne lover". "La guida, edita da Leonardo J. Edizioni, nasce - sottolinea una nota - dall'incontro tra due sensibilità complementari: Vania Valentini (degustatrice e Master Sommelier Ais e Dame Officier dell'Ordre des Coteaux de Champagne) e Giovanna Romeo (giornalista, Master Sommelier Ais ed esperto assaggiatore Onav). La pubblicazione accompagna il lettore in un percorso immersivo nelle 4 diverse aree della Champagne da Montagne de Reims alla Vallée de la Marne dalla Côte des Blancs al dipartimento di Aube, alla scoperta dei 17 territori vinicoli e dei suoi protagonisti.

All'interno del volume "il fascino delle grandi Maison storiche" con storie, aneddoti iconici (dal legame strategico con Napoleone alle figure leggendarie di Madame Clicquot, Louise Pommery e Lily Bollinger) ma anche i ritratti dei vigneron indipendenti con ritratti ravvicinati di talenti emergenti e artigiani del calice che interpretano singole parcelle, pratiche biologiche, biodinamiche e vitigni rari con spirito contemporaneo.

Spazio anche all'ospitalità e alla tavola con una selezione curata di indirizzi dove dormire, bere e mangiare, tra resort di charme immersi nei filari, chambre d'hôtes presso i viticoltori, bistrot storici, bar à vin e ristoranti stellati dove celebrare l'incontro tra cucina e bollicine. Non manca l'arte, la storia e le curiosità fuori dai sentieri battuti: dai capolavori Unesco e dall'architettura di Reims agli eventi imperdibili durante l'anno (come Les Habits de Lumière, La Route du Champagne en Fête e Vign'Art), fino al turismo della memoria, l'artigianato dei maestri vetrai e le eccellenze gastronomiche locali.

