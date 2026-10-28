(ANSA) - NAPOLI, 28 OTT - Tutto pronto per l'inaugurazione.

Domani (alle ore 17.30) in piazza Municipio a Napoli si alzerà ufficialmente il sipario sulla quinta edizione di Chocoland - La Terra dei Golosi, la grande Fiera del Cioccolato e dei Dolci. A tagliare il nastro sarà l'Assessore al Turismo e alle Attività Produttive del Comune di Napoli, Teresa Armato, alla presenza degli organizzatori, delle autorità e dei partner dell'evento.

Sarà proprio il pomeriggio di domani a segnare l'apertura degli stand al pubblico.

Dietro la manifestazione c'è il lavoro della D2 Eventi di Luigi De Simone e Luca De Rosa, che firma l'organizzazione con il sostegno del Comune di Napoli e in particolare dell'assessorato guidato da Teresa Armato, insieme al supporto di Casartigiani Napoli nella persona del Segretario Fabrizio Luongo.

Il format che ha conquistato migliaia di visitatori torna più scenografico che mai. L'ingresso sarà come sempre la monumentale tavoletta di cioccolato firmata Navarra Porte, ormai icona di Chocoland. Una volta entrati, i visitatori si troveranno immersi in un percorso suggestivo, allestito per celebrare il periodo di Halloween con installazioni gotiche, luci soffuse e avvolgenti e un profumo di cioccolato caldo che invaderà l'intera piazza.

Sul palco di Chocoland verranno celebrati Ciro Scognamiglio della storica Poppella, Raffaele Capparelli de Il Capriccio, Oreste e Sergio Gallucci di Gallucci Faibano, Antonio Cafiero della Pasticceria Primavera, Andrea e Nicola della Pasticceria Pansa, Marco Biolzi della Pasticceria Biolzi di Parma e Teresa Matarese per la categoria Cake Design. (ANSA).

