(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "La legge di bilancio e il Coltiva Italia vanno in tandem ora la sfida passa a ministeri per l'attuazione decreti attuativi che ci auguriamo avvenga il più rapidamente possibile". Lo ha detto Simone Cergnul della Cia in audizione sulla manovra. La Cia considera "positivo lo stanziamento per Agricoltura 4.0 che passa da 2,1 milioni a 80 milioni: è uno strumento importante che in passato è stato molto utilizzato".

Anche la Cia ha evidenziato la questione del "mancato rifinanziamento della Zes agricola, uno strumento importante molto utilizzato: soprattutto non solo ne chiederei un rifinanziamento ma auna programmazione più lunga", ha detto Cergnul. La Cia ha evidenziato poi il tema del "ricambio generazionale: dentro il Coltiva Italia sono state stanziate delle risorse, però il tema dell'esonero contributivo per i giovani agricoltori sarebbe comunque molto importante. Per noi uno strumento importante è il fondo unico per le emergenze fitosanitarie. Infine, vista anche situazione complessiva, "una aliquota agevolata al 10% per l'acquisto del pellet sarebbe importante". (ANSA).

