(ANSA) - ROMA, 27 LUG - "Anche a causa dell'azione dei piromani gli ettari di boschi e terreni bruciati hanno superato i 66mila ettari nel 2026, oltre il triplo rispetto alla media storica degli ultimi vent'anni". È quanto afferma Coldiretti in relazione alla nuova ondata di incendi che sta interessando il Mezzogiorno, dalla Puglia alla Sicilia fino alla Basilicata, mentre brucia anche il resto d'Europa, dalla Francia alla Spagna.

"Con una quota di incendi di origine dolosa che può arrivare fino al 60% è necessario dunque - commenta l'organizzazione agricola - rafforzare la prevenzione, intensificare i controlli e valorizzare il ruolo degli agricoltori come presidio del territorio, investendo anche nell'educazione ambientale per difendere un patrimonio indispensabile per la biodiversità, la sicurezza idrogeologica e la qualità della vita delle comunità".

"Le temperature tropicali e la prolungata assenza di piogge - denuncia Coldiretti - stanno creando le condizioni ideali per la diffusione degli incendi, favorendo anche l'azione criminale di chi appicca volontariamente il fuoco". "Decine di migliaia di ettari di boschi, macchia mediterranea, pascoli, oliveti e terreni agricoli sono - prosegue la rappresentanza agricola - già andati distrutti, con danni gravissimi alle produzioni, agli ecosistemi e alle economie locali". "Dietro alcuni roghi si nascondono interessi - dichiara Coldiretti - speculativi che puntano al cambio di destinazione d'uso dei terreni o all'installazione di impianti fotovoltaici, fenomeni che richiedono la massima attenzione e controlli rigorosi". "Accanto all'azione dei piromani pesano - conclude l'organizzazione - anche incuria e comportamenti irresponsabili".

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