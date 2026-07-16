(ANSA) - ROMA, 16 LUG - Sono centinaia gli ettari di frutteti, vigneti e cereali devastati dall'ondata di maltempo che ha colpito il Centro Nord, con gravissimi danni all'agricoltura che vanno a sommarsi a quelli già causati dal caldo. E' quanto segnala Coldiretti con il "primo monitoraggio sugli effetti dei violenti fenomeni temporaleschi che ancora - evidenzia l'organizzazione agricola - una volta si stanno alternando all'afa record interessando campagne e città".

"Nonostante la siccità e le alte temperature, nell'ultima settimana - secondo l'analisi Coldiretti su dati Eswd - si sono verificati ben 203 eventi estremi". La rappresentnza agricola registra gravi danni in Emilia Romagna, in particolare "nel Bolognese dove il maltempo ha spazzato via le pere dai frutteti e allettato campi di mais" mentre "nel Ravennate colpiti vigneti e alberi di susine con la frutta caduta a terra, oltre a danni strutturali ai capannoni divelti dal vento". Con l'analisi effettuata risulta che in Trentino, nella zona di Rovereto sono invece circa duecento gli ettari di vigneto colpiti dalla grandinata. In Lombardia, nell'alto Mantovano, una tempesta tropicale - emerge da analisi Coldiretti - ha colpito i campi di mais e le aziende vivaistiche nell'area tra Canneto e Asola. Sul mais - - rileva l'organizzazione - si temono perdite produttive fino all'80%. Pesante - fa presente Coldiretti - l'impatto anche sui vivai con decine di vasi rovesciati a terra e piante spezzate. Mais e sorgo spianati dalla furia del temporale anche nel basso Mantovano (zona Bozzolo), dove si segnalano anche danni ingenti sui pioppeti con piante spezzate e sradicate.

Danni - conclude la rappresentanza agricola - anche nelle Marche, nelle campagne del Maceratese, tra Sarnano, Colbuccaro, Cingoli e San Ginesio con la grandine che ha distrutto girasoli, barbabietole e oliveti oltre a ferire alcuni animali. In provincia di Pesaro danni a Cagli sulle visciole. (ANSA).

