(ANSA) - FIRENZE, 27 OTT - A pochi giorni dalla festa di Ognissanti la Coldiretti Toscana fa sapere che il crisantemo resiste ai rincari. In Toscana se ne producono 6 milioni, tutti destinati alla ricorrenza dei defunti. Ma anche se i rincari dei prezzi riguardano pure questo fiore, il costo al consumatore è in lieve aumento di circa il 5% soltanto, mentre i costi di produzione crescono fino al 50%.

"Il suo aumento sarà contenuto - intorno al 5% - se rapportato all'impennata dei prezzi di concimi, fertilizzanti e energia la cui incidenza può arrivare fino al 50% in più sul costo finale di produzione - spiega Coldiretti - Un gap incolmabile che pesa in gran parte sulle spalle dei floricoltori".

I 6 milioni di esemplari sono coltivati tra la Versilia, Lucca e Pescia per un valore alla produzione di 7 milioni di euro. Nelle serre gli steli vengono raccolti a mano, confezionati e spediti a destinazione. Un lavoro iniziato a luglio per una coltivazione che impegna le aziende florovivaistiche cinque mesi. Il mercato del crisantemo è compresso in una finestra commerciale di appena dieci giorni e, passato Ognissanti, la domanda si azzera e l'invenduto finisce al macero. Le imprese del settore stanno studiando forme di destagionalizzazione per questo fiore. (ANSA).

