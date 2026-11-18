(ANSA) - ROMA, 18 NOV - La multifunzionalità, dalla vendita diretta all'agriturismo, dalle fattorie sociali alle energie rinnovabili, fino alla cura del verde pubblico, vale complessivamente circa 14 miliardi di euro, pari a quasi 1/5 dell'intero valore della produzione agricola nazionale, ma il suo impatto va ben al di là del semplice conto economico. E' quanto emerge dall'evento organizzato da Coldiretti e Fondazione Campagna Amica in occasione del venticinquesimo anniversario della Legge di Orientamento.

L'organizzazione agricola ricorda, nel celebrare la ricorrenza, che "il 18 maggio 2001,fortemente sostenuta e ispirata dalla Coldiretti e portata avanti dall'allora ministro dell'Agricoltura Alfonso Pecoraro Scanio, veniva approvata la Legge di Orientamento che ha cambiato il volto dell'agricoltura tricolore, allargando i confini dell'attività agricola alla multifunzionalità e portando l'Italia a diventare un modello di innovazione anche a livello europeo dove vanta oggi la leadership essendo arrivata a rappresentare 1/4 del valore totale delle attività connesse nella Ue, staccando di quasi 10 punti percentuali la Francia e di 12 l'Olanda".

Con l'occasione dei 25 anni della Legge di Orientamento Coldiretti propone "di garantire un riconoscimento chiaro e definito all'interno della nuova Politica agricola comune, in discussione a Bruxelles". "L'obiettivo dell'iniziativa è un capitolo dedicato alle imprese agricole multifunzionali, a partire da chi opera nelle aree interne e montane, "sino ad oggi costrette a rincorrere - sottolinea la rappresentanza agricola - più bandi differenti, con un inutile aggravio burocratico che ne frena la spinta innovativa". Coldiretti segnala, sulla base di una sua elaborazione su dati Istat, che aziende agricole con attività connesse sono 65mila. Ricorda infine che l'Italia può vantare la più grande rete di mercati contadini d'Europa con Campagna Amica. (ANSA).

