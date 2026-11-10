(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Bene l'approccio prudenziale della manovra. Anche noi abbiamo salutato con estremo interesse il rifinanziamento del credito d'imposta 4.0, anche se avremmo preferito una migliore scrittura della norma. Altrettanto importante è la proroga dell'esonero ai fini Irpef per i redditi agrari e domenicali e le misure sulla pesca". Lo hanno evidenziato i rappresentanti di Coldiretti in audizione alle commissioni Bilancio di Camera e Senato sulla manovra.

"Siamo consapevoli che la coperta è corta e per questo riteniamo questa commissione dovrebbe esaminare emendamenti anche con carattere ordinamentale con una certa elasticità per valutare quali possono avere delle ricadute sulla crescita del settore", è stato evidenziato in audizione. "Ci aspettavamo la proroga del credito di imposta Zes agricola. Sarebbe importante anche il rifinanziamento del fondo emergenze, soprattutto per e ripristinare strumenti per l'accesso al credito delle aziende agricole. Sarebbe utile anche il ripristino della decontribuzione per i giovani neo assunti under 40, misura che negli anni scorsi determinato un volano di crescita: il ricambio generazionale è uno dei veri problemi del settore". La Coldiretti ha chiesto anche che la commissione valuti di "estendere lo scambio di manodopera in agricoltura. Altro aspetto è semplificare l'accesso al fondo per gli indennizzi alle produzioni". Coldiretti suggerisce poi di "valorizzare e sostenere delle filiere che sono in crisi, come la frutta in guscio, magari rifinanziando il fondo filiere". Infine, è stato chiesto di "valutare i requisiti per essere imprese energivore", visto che "il settore agricolo presenta molte imprese a grosso consumo di energia elettrica". L'augurio di Coldiretti è che "nel passaggio parlamentare si possano prevede ulteriori strumenti di valorizzazione del settore". (ANSA).

