(ANSA) - CAGLIARI, 20 NOV - "Dopo mesi di blocchi, il ministero della Salute apre alla possibilità di movimentare in deroga i bovini all'interno della Sardegna. È un primo parziale risultato positivo del pressing sindacale che Coldiretti Sardegna porta avanti al fianco degli allevatori fin dai primi casi di dermatite nodulare bovina nell'Isola. Le deroghe possono consentire ad alcune aziende di riprendere le movimentazioni sul territorio regionale, mentre resta da sbloccare la vendita di bovini da vita fuori dalla Sardegna. Ecco perchè l'azione Coldiretti non termina qui". Lo fa sapere l'organizzazione agricola in una nota.

"Fin dai primi casi abbiamo portato alle istituzioni le difficoltà degli allevatori e lavorato per ottenere risposte a ogni passaggio dell'emergenza - sottolineano Battista Cualbu e Luca Saba, presidente e direttore regionali - a Olbia abbiamo ribadito la necessità di rivedere le restrizioni e aprire alle deroghe. Oggi arriva una prima risposta per una parte delle aziende. Questo però non basta e continueremo a pressare le istituzioni. Saremo soddisfatti solo quando tutti gli allevatori potranno tornare a movimentare i propri animali".

Resta ancora aperta la questione dei blocchi legati alla vicenda di Samugheo. "Siamo in attesa della pronuncia del Tar sul ricorso che lascia aperto e irrisolto il nodo del superamento delle restrizioni - dicono - la decisione è attesa a febbraio ma è un orizzonte troppo lontano per gli allevatori che da mesi non riescono a movimentare i propri animali".

Una volta operative le deroghe, i centri di ingrasso nelle zone soggette a restrizioni che da mesi hanno le stalle vuote potranno, se autorizzati, tornare ad acquistare vitelli dagli allevamenti della linea vacca-vitello della stessa filiera. Per queste aziende si riapre così un canale di vendita nell'Isola.

Al momento, però, fuori dalle zone soggette a restrizioni non ci sono in Sardegna stabilimenti della stessa filiera autorizzati a ricevere in deroga questi animali e a movimentarli fuori regione. Coldiretti chiede alla Regione di adottare subito le disposizioni attuative, indicando alle aziende come presentare le richieste e ai servizi veterinari come valutarle, con priorità per le situazioni più urgenti. (ANSA).

