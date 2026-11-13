(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Per la Giornata Nazionale della Colletta Alimentare, in programma domani 14 novembre, i volontari della Fondazione Banco Alimentare Ets viaggeranno sugli oltre 200 veicoli a basse emissioni messi a disposizione da Poste Italiane per trasportare i prodotti alimentari raccolti nei 12 mila supermercati aderenti alla campagna di solidarietà.

A darne notizia è la società per azioni italiana attiva nei servizi postali e telegrafici. "Grazie alla flotta verde di Poste Italiane gli alimenti acquistati e devoluti in beneficenza - è sottolineato in una nota - saranno poi distribuiti alle 7.500 organizzazioni partner territoriali convenzionate con Banco Alimentare (mense per i poveri, case-famiglia, comunità per i minori, centri d'ascolto, unità di strada), che sostengono più di 1.700.000 persone in difficoltà"." Fino al 14 novembre è possibile - è aggiunto - donare la spesa anche online sulle piattaforme dedicate".

(ANSA).

