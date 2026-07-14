(ANSA) - ROMA, 14 LUG - "Favorire la liquidità delle imprese e insistere sulla valorizzazione del prodotto italiano in Italia e all'estero promuovendone il consumo e contribuendo concretamente alla ripresa del mercato": è questa la proposta del presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, al tavolo di settore convocato oggi al Masaf, nell'ambito delle riunioni indette per affrontare la crisi del comparto olio.

Confragricoltura, sul fronte economico, ha ribadito la necessità di strumenti di accesso e sostegno al credito per le imprese, attivando misure fiscali utili alla liquidità aziendale e alla tenuta economica del settore. Per l'organizzazione agricola "l'olio di oliva italiano resta in difficoltà, soprattutto a causa di fattori esterni che frenano il mercato". "Il prodotto - sostiene Confagricoltura - fatica a trovare un'adeguata collocazione, con ricadute sempre più pesanti sulla tenuta economica delle aziende olivicole". "Bene - commenta il presidente di Confagricoltura Giansanti - l'impegno del governo e l'attività di controllo per le verifiche sulle importazioni e sulle miscele comunitarie ed extracomunitarie, come avevamo sollecitato, perché è importante garantire trasparenza nei confronti del consumatore". (ANSA).

