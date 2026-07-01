(ANSA) - ROMA, 01 LUG - Il Consiglio Oleicolo Internazionale stabilizza a 800 mg/kg il limite degli steroli per le varietà italiane di oli extravergine Nocellara del Belice e Coratina.

"Le peculiarità delle nostre cultivar sono l'espressione autentica della natura e del nostro territorio e non un'anomalia da correggere. La decisione del Consiglio Oleicolo Internazionale è un segnale positivo per tutto il nostro comparto oleicolo - commenta il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida - e sancisce un principio fondamentale: la qualità delle nostre produzioni è un valore intrinseco che va difeso dalle interpretazioni burocratiche. Il nostro obiettivo è proteggere il lavoro dei produttori, garantendo che le caratteristiche naturali dei nostri oli siano valorizzate e non ostacolate".

Il provvedimento della 123/a Sessione plenaria del Coi, precisa il Masaf in una nota, supera definitivamente il precedente vincolo temporale, sanando un'incongruenza tecnica che non teneva conto delle naturali variabili climatico-ambientali del prodotto. "L'Italia continua a investire nel rafforzamento della filiera, sostenendo l'innovazione e la valorizzazione delle varietà autoctone per consolidare il primato del Made in Italy sui mercati internazionali" conclude Lollobrigida. (ANSA).

