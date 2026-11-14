(ANSA) - ROMA, 14 NOV - Dopo i forti rincari registrati negli ultimi anni, i prezzi al dettaglio dell'olio d'oliva tornano a calare in Italia e, in base agli ultimi dati Istat, registrano a settembre una flessione media del 7% su base annua, con un crollo del 26% rispetto ai picchi toccati nel 2024.

Lo afferma Assoutenti che sottolinea tuttavia come, a fronte di un calo generalizzato dei listini, cresce nel nostro Paese il rischio di acquistare olio non italiano prodotto con olive straniere.

I listini al dettaglio dell'olio d'oliva sono calati in due anni di oltre un quarto - analizza Assoutenti - Sulla base dei dati Istat relativi all'inflazione, infatti, rispetto al picco toccato a giugno 2024, quando i prezzi dell'olio hanno raggiunto i loro livelli massimi in Italia, oggi per una bottiglia venduta in negozi e supermercati si spende il 26,4% in meno.

Proprio nel 2024 i prezzi dell'olio d'oliva hanno registrato un'impennata storica in tutta l'Unione Europea, a causa dell'andamento negativo delle campagne olearie caratterizzate da una drastica riduzione dei raccolti determinata da siccità estrema e ondate di calore anomalo durante la fioritura degli ulivi - spiega Assoutenti - La minore disponibilità di olive, a fronte di una domanda rigida, ha portato all'impennata dei listini per uno dei prodotti chiave delle tavole italiane, al punto che nel 2024 il prezzo medio in numerose città della Penisola era compreso tra i 10 e i 12 euro al litro.

"Oggi i prezzi dell'olio d'oliva stanno registrando un calo costante, ma al tempo stesso cresce per i consumatori il rischio di imbattersi in un prodotto non italiano - avvisa il presidente Gabriele Melluso - I cambiamenti climatici hanno fortemente modificato la produzione di olio, e sempre più spesso i consumatori si trovano di fronte a confezioni di olio realizzato con olive di provenienza estera, alimentando il fenomeno dell'italian sounding che danneggia una eccellenza del made in Italy alimentare. Per questo è importante che, in fase d'acquisto, i cittadini verifichino con attenzione l'origine della materia prima, non utilizzando unicamente il prezzo come parametro per orientare le proprie scelte". (ANSA).

