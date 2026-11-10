(ANSA) - ROMA, 10 NOV - "Apprezziamo moltissimo l'attenzione riservata al settore, col tanto atteso perfezionamento di Coltiva Italia. Vorremmo evidenziare la necessità di prorogare il termine del 31 dicembre per i contributi per l'acquisto del gasolio agricolo". Lo ha detto Manfredi Pacifici di Copagri in audizione sulla manovra.

"Ci sono molte norme e strumenti che valutiamo positivamente, come la proroga dell'esenzione parziale dell'Irpef sui redditi domenicali e agrari. Sul ricambio generazionale chiediamo di ripristinare e rendere strutturale la decontribuzione per i giovani under 40. Valutiamo positivamente le risorse ad Agricoltura 4.0. Un ulteriore segnale positivo arriva dal differimento di sugar e plastic tax, in attesa di una loro abrogazione. Chiediamo anche noi di rifinanziare la Zes agricola", ha detto. (ANSA).

