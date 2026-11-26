(ANSA) - ROMA, 26 NOV - Negli ultimi vent'anni è drastico il calo dei raccolti di patate che rispetto agli oltre 4 milioni di quintali degli anni Sessanta oggi è di circa 1,4 milioni di quintali con un aumento della dipendenza dall'estero che copre il 35% del fabbisogno nazionale. E' quindi fondamentale accelerare con un un piano di settore che, parallelamente ai lavori del tavolo tecnico, preveda l'istituzione di un tavolo politico dove condividere una strategia di pianificazione che guardi anche al medio-lungo periodo.

E' il messaggio lanciato dalla Copagri al Tavolo della filiera pataticola al Masaf, presieduto dal sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo, a oltre tre anni di distanza dall'ultima riunione.

Particolare attenzione, per la Copagro, andrà riservata all'aggregazione e agli accordi interprofessionali, precisa la Copagri, secondo cui "analizzare le criticità e le politiche della filiera con un approccio sistemico è indispensabile per sostenere le aziende alle prese con il forte aumento dei costi di produzione e con condizioni di mercato sfavorevoli". Oltre al caro prezzi, a pesare sono gli effetti del cambiamento climatico e le emergenze fitosanitarie, come la diffusione degli elateridi, parassiti, che ha già provocato perdite produttive fino al 30-40%. Fondamentale è quindi l'apporto di ricerca e innovazione per individuare varietà più resistenti, come anche arrivare a un accordo quadro per la produzione sulle problematiche legate ai costi del seme e che preveda l'utilizzo di sementi certificate. (ANSA).

