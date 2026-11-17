L'assemblea dei delegati di Anaprobio Italia, l'associazione nazionale dei produttori biologici della Copagri, ha eletto Salvatore Ciardiello presidente per il prossimo mandato, durante il quale sarà affiancato dal confermato vicepresidente Nicola Minichino. Succede a Ignazio Cirronis, cui vanno i migliori ringraziamenti della Copagri per il grande impegno con il quale ha guidato la giovane associazione durante il primo quadriennio di attività.

"L'esperienza maturata da Ciardiello alla guida della Copagri Campania sarà preziosa per proseguire il lavoro dell'associazione al fianco delle imprese e dei territori, in un passaggio di consegne all'insegna della continuità e della crescita", ha detto il presidente della Copagri Tommaso Battista.

"Il biologico è da anni un punto di forza, vero e proprio pilastro delle politiche rivolte al miglioramento della sostenibilità dei processi produttive - ha detto il neo presidente - lo dimostrano i dati relativi ai consumi, che nel 2025 sono cresciuti su base annua del 9,2% in valore e del 7,2% in volume, e alle esportazioni, in costante aumento".

Evidenze però, a cui fanno da contraltare il calo del 5,4% delle superfici coltivate a biologico su base annua, e del 2% per gli operatori bio. La situazione attuale, conclude Ciardiello, "palesa la necessità di continuare a lavorare per far sì che la crescita degli acquisti si traduca in maggiore redditività per le aziende agricole, strette nella morsa tra i rincari dei principali fattori produttivi e le incognite legate alle risorse per il comparto nella Pac post 2027".

