(ANSA) - MILANO, 17 OTT - L'export di vino della provincia di Pavia è cresciuto di quasi il 60% in quattro anni, passando da 25,2 milioni di euro nel 2021 a 40,2 milioni nel 2025, con un tasso medio annuo di crescita del 9,5%, quasi sei volte l'1,6% del vino italiano. È quanto emerge dal rapporto "Visione Vino 2026 - Radici profonde, sguardo lontano" di Teha Group, oggetto della seconda giornata del Forum della Community Visione Vino a Voghera.

Dal rapporto emerge come l'Oltrepò Pavese rappresenti, con oltre 11.500 ettari, la più vasta superficie coltivata a vite della Lombardia e contribuisca al 48% del vino prodotto nella regione. Il territorio è inoltre la prima area italiana per la produzione di Pinot Nero, con circa 3.000 ettari, pari al 29% del totale. Negli ultimi anni è cresciuta anche la produzione di spumante, passata da circa 10 mila a 19 mila ettolitri nel 2025.

"I dati indicano che l'Oltrepò dispone di una base produttiva e di una dinamica dell'export che possono sostenerne un salto di posizionamento - sottolinea Benedetta Brioschi, partner e responsabile Food&Retail di Teha Group - ma il punto decisivo è fare sistema: collegare maggiormente imprese, territorio, turismo e racconto delle denominazioni, trasformando la notorietà dell'Oltrepò in conoscenza e valore per i suoi vini.

La crescita sui mercati esteri e l'attrattività enoturistica possono procedere insieme, rafforzando l'intera filiera lombarda". (ANSA).

