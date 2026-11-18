Coca-Cola celebra il suo rapporto decennale con il Banco Alimentare durante il tradizionale tour natalizio con il Christmas Truck che dal 29 novembre farà tappa in dieci città italiane.

In ogni tappa nel Christmas Village ci sarà infatti non solo la casa di Babbo Natale ma anche uno spazio dedicato al Banco Alimentare dove sarà possibile sostenere l'organizzazione attraverso una donazione legata all'acquisto di gadget Coca-Cola.

Quest'anno il sostegno di Coca-Cola alla colletta alimentare ha permesso di distribuire alimenti per 1,4 milione di pasti totali a chi ha più bisogno, dal 2017 in tutto 17 milioni. Si tratta di "un percorso - ha spiegato la direttrice Marketing Coca-Cola Italia Paola Donelli - che racconta concretamente cosa significa per Coca-Cola condividere: mettere la forza e la riconoscibilità del nostro brand al servizio delle comunità, creando occasioni capaci di unire le persone e generare un impatto positivo".

"Il legame pluriennale con Coca-Cola - ha sottolineato il presidente del Banco Alimentare Marco Piuri - rappresenta per noi un esempio straordinario di come la collaborazione tra imprese e terzo settore possa generare un impatto sociale profondo e duraturo".

Come ogni anno, Coca-Cola ha preparato uno spot per le feste 'Holidays are coming', che si aggiunge al tour del Christmas Truck (che farà tappa a Genova a Taranto, Napoli, Catania e Palermo, Milano, Bologna, Roma, Verona e infine Torino) e al concorso che dal 16 novembre all'11 gennaio mette in palio 10.000 buoni acquisto da 20 euro e 1.000 box regalo contenenti tombola, mercante in fiera e carte da gioco. Nei punti vendita aderenti, inoltre, con l'acquisto di due confezioni di lattine Coca-Cola sarà possibile ricevere una decorazione natalizia con una spilla Coca-Cola.

