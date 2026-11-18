Intesa Sanpaolo consolida il proprio intervento per le imprese del settore agroalimentare, alle quali ha già erogato 15 miliardi di euro dal 2020. L'annuncio è stato dato presso il Borgo Laudato si' durante l'evento nazionale "Terra, Fabbrica, Capitale. Le connessioni che costruiscono il futuro dell'agroalimentare italiano" promosso dalla direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, nell'ambito della Divisione Banca dei Territori guidata da Stefano Barrese.

Oltre 80 tra imprese, istituzioni e rappresentanti del mondo associativo, tra cui Coldiretti e Confindustria, sono stati riuniti da Intesa Sanpaolo al Borgo Laudato si' per discutere di sviluppo, sostenibilità e competitività del Made in Italy alimentare, settore strategico per il Paese. L'iniziativa, ideata dalla direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo, ha rappresentato un momento di confronto sui principali fattori che guidano la crescita dell'agroalimentare italiano.

"L'accordo con il Borgo Laudato si' conferma l'impegno di Intesa Sanpaolo per un'agricoltura sostenibile e competitiva, valorizzando un polo di riferimento per competenze, innovazione e dialogo tra imprese e territori", ha dichiarato Massimiliano Cattozzi, Responsabile Direzione Agribusiness di Intesa Sanpaolo. "Dal 2020 abbiamo erogato 15 miliardi di euro alle imprese agroalimentari italiane, di cui già oltre 2 miliardi di euro in finanziamenti a medio-lungo termine concessi nel 2026, per accompagnarle nei percorsi di crescita, sostenibilità e apertura ai mercati internazionali".

La banca guidata da Carlo Messina ha siglato un accordo con il Centro di Alta Formazione Laudato si' su cultura, educazione e arte.

