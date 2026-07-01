(ANSA) - NAPOLI, 01 LUG - Da venerdì 3 a domenica 5 luglio a Bacoli, sul porto di Baia, ritorna Mytilus Fest, l'appuntamento dedicato ai mitili, la mitilicoltura e il territorio dei Campi Flegrei. Mytilus Fest, giunto alla terza edizione, è un evento promosso e organizzato dall'Associazione Culturale MSP, guidata da Bruna Manfredonia, in sinergia e collaborazione con il Comune di Bacoli e con il sostegno della Città Metropolitana di Napoli (l'evento rientra, infatti, nel Cartellone degli Eventi metropolitani), con il patrocinio morale di Regione Campania, Ente Parco Regionale dei Campi Flegrei e Pro Loco di Bacoli.

L'iniziativa, dedicata alla memoria di Tony Scotto si avvale, inoltre, della preziosa collaborazione di Mitilflegrea e Mytilus Campaniae Organizzazione Produttori, Gal Parthenope e Feampa Regione Campania.

Tre giorni per conoscere meglio il mondo della mitilicoltura attraverso cinque esperienze, organizzate in diversi punti della città, nonché con laboratori creativi dedicati ai bambini in un'area dedicata sul porto di Baia. Sempre sul porto di Baia, durante le tre serate dell'evento, si susseguiranno spettacoli di musica dal vivo che accompagneranno le degustazioni di piatti a base di mitili, dall'antipasto al dolce, proposti da ristoranti e produttori di eccellenza.

Sabato 4 e domenica 5 luglio la ferrovia cumana prolungherà l'orario di servizio fino alle ore 24,00 per consentire di raggiungere il porto di Baia senza le auto.

Il programma completo della kermesse è disponibile su https://www.mytilusfest.it/ (ANSA).

