(ANSA) - ROMA, 09 NOV - Dal 30 novembre al 5 dicembre a Xiamen, in Cina, si terrà la ventunesima riunione del Comitato intergovernativo Unesco (183 Stati) della Convenzione per il patrimonio culturale immateriale. Quest'anno saranno esaminate 72 proposte tra cui, per l'Italia, la tradizione delle Infiorate, i tappeti di fiori realizzati in vari borghi del territorio nazionale.

Numerosi i dossier agro-alimentari: tra tutti spicca la cucina cinese nella sua interezza. "La candidatura della cucina cinese - commenta Pier Luigi Petrillo, docente alla Luiss e curatore di numerosi dossier alimentari - segue il grande successo del riconoscimento della cucina italiana che ha cambiato il concetto stesso di patrimonio culturale in ambito Unesco. Grazie al lavoro fatto dall'Italia, oggi è universalmente acclarato che il mangiare è un fattore identitario fondamentale al pari di un quadro, di un monumento o di un sito archeologico".

Oltre la cucina cinese, quest'anno l'Unesco discuterà se riconoscere come patrimoni dell'umanità anche la tradizione casearia delle Isole Cicladi (Grecia); le salse tradizionali della cucina dei Maya in Guatemala; il Larb, ovvero il piatto nazionale del Laos (un tipo di insalata di carne tritata condita con succo di lime, salsa di pesce peperoncino, erbe fresche e riso tostato); l'estrazione dell'olio di Palma in Malawi; il pane di sesamo di Gerusalemme (presentato dalla Palestina); la tradizione vitivinicola dell'Armenia; la preparazione del Baklava in Turchia e Azerbaijan; la tradizione culinaria dello Stato del Brunei; il rituale della preparazione dello yogurt in Romania, Turchia e Bulgaria; la pasta di Achu ovvero il piatto tradizionale del Camerun; la pesca tradizionale in Colombia; l'Harees ovvero il piatto tradizionale della penisola araba presentato da Emirati Arabi, Arabia Saudita, Oman, e Qatar.

"Sono sempre più numerosi i riconoscimenti Unesco legati a tecniche alimentari o a pratiche sociali associati al cibo.

Questo perchè globalizzazione, cibo industriale, spopolamento delle campagne e ritmi di vita più veloci mettono a rischio molti saperi alimentari", conclude Petrillo che per l'Italia curatore della candidatura della cucina italiana oltre a quella dell'arte dei pizzaiuoli napoletani, della dieta mediterranea, dello zibibbo di Pantelleria e del prosecco di Conegliano e Valdobbiadene. (ANSA).

