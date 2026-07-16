(ANSA) - BRUXELLES, 16 LUG - La Commissione europea ha stilato un elenco di centinaia di prodotti che vorrebbe fossero esentati dai dazi del 15% previsti dall'accordo Ue-Stati Uniti di Turnberry. Nel documento - visionato e anticipato da Euractiv - la Commissione sostiene che l'Ue abbia già adempiuto ai propri impegni previsti dall'accordo tariffario eliminando i dazi su centinaia di prodotti industriali e agroalimentari statunitensi a partire dal primo luglio. E chiede agli Usa di applicare le aliquote tariffarie standard a centinaia di prodotti made in Ue, tra cui molte delle esportazioni più note dell'Unione verso gli States.

In primis, ci sono i prodotti agroalimentari di alta qualità, con Roquefort e pecorino tra i formaggi citati esplicitamente. Quindi, il vino e gli spumanti, ma anche il brandy, il sidro, la birra, e i distillati come whisky, gin, rum, vodka e liquori. Tra gli agroalimentari, anche olive e olio d'oliva, pasta, tartufi e salumi. Per quanto riguarda il settore ittico, nell'elenco della Commissione figurano il tonno, il salmone affumicato, la spigola e il polpo. Per il settore industriale, invece, la proposta riguarda macchinari agricoli, robot industriali, apparecchiature elettriche, strumenti per semiconduttori e prodotti chimici. Infine, il capitolo prodotti sanitari con fili di sutura chirurgici, medicazioni per ferite, kit diagnostici e tavoli operatori. (ANSA).

