Le occasioni, o le scuse, per uscire a mangiare e bere sono in aumento e soprattutto cambiano le motivazioni: l'esperienza diventa centrale e i confini tra le tipologie di locali si fanno più fluidi. Secondo il rapporto Consumi fuori casa di Fipe, a settembre 2026 si sono registrati aumenti soprattutto per quanto riguarda l'aperitivo serale (+3,4%), seguito dal pranzo (+3,3%) e la cena (+2%). Anche le gelaterie 'mostrano una dinamica significativa', con una crescita delle visite del 14,4%.

Dati e tendenze del comparto sono stati illustrati in un incontro per la 45/a edizione di HostMilano, la manifestazione mondiale per l'ospitalità professionale, il fuoricasa e il food retail organizzata da Fiera Milano, in calendario dal 22 al 26 ottobre 2027. "Gli operatori del settore sempre di più devono ampliare le loro competenze, dialogare in un modo sempre più attivo all'interno di varie filiere, ovviamente di comparti diversi - ha detto Francesca Cavallo, head of hospitality exhibitions di Fiera Milano - Ad un anno dall'apertura, Host 2027 conta già oltre 1.200 espositori da 53 Paesi, con una quota internazionale del 51% e le aziende in manifestazione sono tutte aziende produttrici che espongono direttamente con la casa madre".

Dalle analisi emerge chiaramente l'evoluzione delle motivazioni che portano le persone a frequentare un locale, si moltiplicano le occasioni di consumo e si trasformano, di conseguenza, i modelli di offerta.

Anche in base al momento della giornata e al tempo e alla disponibilità economica a disposizione, come ha sottolineato Carlo Meo, docente di Design experience al Poli.Design, Politecnico di Milano e ceo & founder di M&T che ha pure presentato un confronto internazionale nell'ambito della ricerca Ho.Re.Ca. Map, sui prezzi di alcuni consumi in nove città tra Europa, Stati Uniti e Asia. Alcuni esempi: un espresso e croissant farcito a 4,10 euro a Milano e a 12 euro a Copenhagen; un aperitivo a 12 euro a Milano e a 19 euro a Londra. Differenze, è stato spiegato, 'che restituiscono il diverso posizionamento delle occasioni di consumo nei singoli mercati, in relazione a contesti, qualità dei prodotti, servizi e aspettative'.

