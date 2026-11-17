L'aperitivo resta un momento centrale del bere fuori casa ma nuove occasioni di consumo durante la giornata stanno acquistando peso crescente: è quanto emerge da un'analisi di mercato di Partesa, società specializzata nei servizi di vendita, distribuzione, consulenza e formazione per il canale Ho.Re.Ca.

Lo studio registra che oggi si beve in momenti diversi, si alternano categorie e formati e aumenta l'attenzione verso proposte capaci di accompagnare occasioni e piatti differenti. Gli analisti sottolineano nel dettaglio che non esiste più una stagione o un momento esclusivo per determinate categorie, ma un insieme di occasioni nelle quali birra, vino e spirits assumono ruoli diversi.

Al bar, l'aperitivo - è sostenuto con la ricerca - rimane fortemente legato alla convivialità, con cocktail (Spritz in testa), spumanti e vermouth tra i protagonisti, affiancati da una crescente offerta di proposte a ridotto contenuto alcolico, a partire dalla birra, anche nelle versioni premium e no alcol, che si inserisce sempre più in questo momento di consumo. Il pranzo, nella ristorazione casual, vede una scelta più immediata e funzionale al pasto: la birra rappresenta un'alternativa al vino particolarmente adatta ai contesti informali, mentre il vino mantiene un ruolo importante anche grazie al servizio al calice.

Cresce inoltre la presenza di proposte no alcol, che ampliano le possibilità di scelta nelle occasioni diurne. A cena, il rapporto tra beverage e cucina diventa ancora più stretto: il vino mantiene una posizione centrale e la scelta è fortemente legata al tipo di cucina e alla proposta gastronomica, ma il pairing si allarga e la birra conquista uno spazio crescente nelle carte dei locali. Il dopocena e il consumo notturno rimangono invece il territorio privilegiato degli spirits e della mixology.

