L'aperitivo più antico del mondo, come un tarallino più di 2.500 anni fa trovato nel Brindisino e birre dell'età del Ferro, arriva in Cina. Le radici del gusto pugliese sono al centro della mostra 'Pane, cereali e bevande fermentate nell'Italia meridionale antica', curata dall'Università del Salento e inaugurata oggi a Pechino, durante l'evento dell'Ambasciata d'Italia 'Merenda italiana: i prodotti da forno italiani e pugliesi. Tradizione, benessere e opportunità per il mercato cinese'. L'evento fa parte dell'11ª Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, che quest'anno ha la Puglia come ospite d'onore.

Il percorso, con quattro pannelli e testi in italiano e cinese, racconta le scoperte archeologiche fatte negli insediamenti della Puglia antica dall'Università del Salento. Si parte dal cibo nel mondo antico: le risorse principali (cereali, legumi, olio, vino), le fonti per studiarle (testi, iconografia, resti vegetali e animali) e le origini di quella che oggi chiamiamo dieta mediterranea.

Si passa poi all'alimentazione nella Puglia antica, con una particolare attenzione al Salento dei Messapi e dei Greci: dal pane più antico di Puglia rinvenuto a Roca e datato al XII secolo a.C. alle offerte vegetali e di preparati a base di farine rinvenuti nel santuario di Oria. Gli scavi del santuario di Monte Papalucio, iniziati tra la fine degli anni Settanta e l'inizio degli anni Ottanta, hanno svelato il tipo di offerte destinate a Demetra e a sua figlia Persefone. Accanto alle oreficerie, tra cui laminette d'argento dorato che ornavano le vesti delle immagini divine, sono arrivati fino a noi i doni bruciati durante i sacrifici: fichi, melograni, spighe di grano e d'orzo. Tra questi resti carbonizzati, c'erano anche impasti a base di farinacei con la forma inconfondibile del tarallino, circolare e di piccole dimensioni. Le analisi al microscopio elettronico hanno mostrato che erano fatti con farina di frumento finemente macinata e con un impasto non lievitato.

Si segue, infine, la strada 'dal chicco al pane, dal cereale alla birra': le fasi di lavorazione dei cereali, dalla macinatura alla cottura, e le bevande fermentate. Le analisi chimiche condotte all'Università del Salento su 99 vasi dell'età del Ferro del villaggio di Castello di Alceste (San Vito dei Normanni, VIII-VI secolo a.C.) hanno individuato tracce di bevande fermentate a base di cereali, probabilmente orzo, e di frutta.

