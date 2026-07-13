- Un confronto dedicato allo sviluppo delle relazioni economiche e istituzionali tra il territorio della Dop Parmigano Reggiano e gli Stati Uniti oggi a Parma durante la visita istituzionale del Console Generale degli Stati Uniti, Douglass Benning, presso l'Azienda Agricola Bertinelli a Noceto. Dove il Console ha incontrato Nicola Bertinelli, presidente del Consorzio, per fare il punto sull'andamento del principale mercato estero del Parmigiano Reggiano, con esportazioni in crescita del 2,5% nei primi cinque mesi del 2026 rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, per un totale di circa 7.000 tonnellate.

Nonostante le incertezze legate ai dazi e allo scenario geopolitico, il mercato americano continua a dimostrare una forte domanda e una crescente fedeltà dei consumatori verso la Dop. Al centro del colloquio anche le prospettive di sviluppo della Parmigiano Reggiano USA Corporation, nata per rafforzare il dialogo con istituzioni, operatori economici e stakeholder locali, promuovere attività di formazione e educazione sul prodotto e consolidare la tutela della Dop sul mercato nordamericano.



Nel corso dell'incontro il Consorzio ha inoltre proposto di avviare, in sinergia con la rete consolare, collaborazioni in ambito governativo e accademico dedicate alla ricerca e all'educazione alimentare, valorizzando le proprietà nutrizionali del Parmigiano Reggiano anche in relazione al programma statunitense "Make America Healthy Again". È stata infine ribadita l'importanza di mantenere un confronto costante sulle politiche tariffarie e commerciali, con l'obiettivo di favorire uno sviluppo equilibrato degli scambi tra Italia e Stati Uniti.



Un ulteriore focus è stato dedicato al turismo. Attraverso il progetto Vivi Parmigiano Reggiano, il Consorzio punta a trasformare la Dop in una destinazione da vivere durante tutto l'anno, intercettando anche i flussi turistici provenienti dagli Stati Uniti. L'obiettivo è triplicare le visite ai caseifici, passando dalle circa 100.000 presenze attuali a 300.000 entro il 2029, contribuendo allo sviluppo economico del territorio di origine.



Per Bertinelli "gli Stati Uniti non sono soltanto il nostro primo mercato estero: rappresentano un partner con cui vogliamo costruire relazioni sempre più profonde. Attraverso la Parmigiano Reggiano Usa Corporation intendiamo sviluppare un dialogo stabile con le istituzioni americane, promuovere la cultura del prodotto autentico, sostenere progetti di educazione alimentare e rafforzare la collaborazione su temi economici, commerciali e turistici. Il nostro obiettivo è creare valore condiviso, per la filiera del Parmigiano Reggiano e per i territori dei due Paesi" (ANSA).

