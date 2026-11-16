(ANSA) - ROMA, 16 NOV - "È lo strumento principe rispetto al quale si vanno a stabilire sostanzialmente metodi di lavoro, pianificazione e obiettivi da cogliere e credo che l'evento di oggi sia proprio un momento importante per ragionare insieme, per fare il punto della situazione sulle tante sfide che abbiamo lavorato in questi anni e soprattutto anche come modificare il nuovo PanBio per abbracciare anche quelle che sono le nuove sfide".

Lo ha affermato Luigi D'Eramo, sottosegretario al ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste in merito al Piano nazionale per il biologico a margine al convegno "L'attuazione del PANBio 2024-2026", organizzato presso Palazzo Merulana, nell'ambito dell'evento "Cresciamo insieme con il Bio italiano", realizzato nel quadro del programma PANBioLab, attuato dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare.

"Quindi la filosofia - ha aggiunto - è stata quella che abbiamo sempre attuato in questi anni, molto confronto, grande compartecipazione e soprattutto arrivare con l'obiettivo che le decisioni che si andranno ad adottare siano anche il frutto sostanzialmente di un'unanimità di tutto il mondo del settore biologico. Questo ci ha dato molta forza e ci ha fatto cogliere obiettivi importanti". (ANSA).

