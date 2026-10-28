(ANSA) - AMANDOLA, 28 OTT - Torna ad Amandola la ventinovesima edizione di "Diamanti a Tavola", il festival del Tartufo Bianco Pregiato dei Monti Sibillini che unisce alta cucina, cultura e tradizioni locali giunto alla 29/a edizione.

L'edizione 2026, in programma dal 31 ottobre all'8 novembre, vede protagonisti grandi nomi della ristorazione italiana e appuntamenti imperdibili.

L'inaugurazione del 30 ottobre accoglie subito un parterre d'eccezione al Palatuber: la cena d'apertura vede in cucina lo chef pluristellato Moreno Cedroni, maestro della cucina di pesce e dell'innovazione gastronomica, affiancato dallo chef Davide Camaioni, punto di riferimento del territorio, con la partecipazione straordinaria di Peppone Calabrese.

Nel corso della manifestazione, lo chef Davide Camaioni firma numerosi appuntamenti di altissimo livello all'interno del Palatuber con menu alla carta dedicati al tartufo bianco. Tra gli eventi di spicco figurano anche le cene e gli aperitivi firmati dallo chef stellato Enrico Mazzaroni, atteso il 5 novembre insieme all'artista Cesare Catà per lo spettacolo "I viaggi d'amore di Odisseo".

Sabato 31 alle 11,30 sarà inaugurato il Museo del tartufo di Amandola. Al pregiato tubero saranno dedicati laboratori riguardanti anche la ricerca, a cura dell'Atam Sibillini, i cui cavatori esporranno direttamente i loro prodotti alla vendita: vietati i prodotti con additivi chimici o salse tartufate, per proteggere il prodotto e valorizzarlo sempre di più. (ANSA).

