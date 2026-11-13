Ricerca, cooperazione internazionale e sostenibilità dei sistemi agroalimentari saranno al centro della Giornata internazionale della Dieta Mediterranea, in programma lunedì 16 novembre, dalle 9.30, nella Sala Cavour del ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, a Roma.

L'iniziativa, promossa dal Ciheam, riunirà rappresentanti delle istituzioni, esperti e ricercatori per individuare le priorità del nuovo piano d'azione a tutela della Dieta Mediterranea, ponendo l'accento sulla resilienza climatica, sulla sicurezza idrica e sulla sostenibilità delle produzioni agricole.

L'appuntamento arriva dopo la proclamazione, nel dicembre 2025, del 16 novembre come Giornata internazionale della Dieta Mediterranea da parte dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite. Un riconoscimento che si aggiunge a quello dell'Unesco, che nel 2010 ha inserito la Dieta Mediterranea tra i patrimoni culturali immateriali dell'umanità.

Il programma prevede interventi sul futuro dei sistemi alimentari sostenibili, sull'agricoltura biologica e sul rapporto tra acqua, energia, cibo ed ecosistemi. Tra i relatori Roberto Capone, referente CIHEAM per i sistemi alimentari sostenibili, e Lluis Serra-Majem, rettore dell'Università di Las Palmas de Gran Canaria.

Nel corso della giornata sarà inoltre presentato "Pulse", il quinto numero di Feed, magazine del Ciheam Bari dedicato ai legumi e al loro ruolo nella transizione verso sistemi agroalimentari più sostenibili.

