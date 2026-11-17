L'allarme salmonella nei pomodorini rischia di mettere in ginocchio un'intera filiera produttiva del Sud-Est siciliano, penalizzando aziende agricole e commercializzazione anche al di fuori dei singoli casi oggetto di controlli. A denunciarlo è il Distretto ortofrutticolo Sud-Est Sicilia (Doses), che chiede un intervento urgente della Regione siciliana e del governo nazionale "per evitare che i provvedimenti cautelativi coinvolgano indiscriminatamente interi territori anziché le singole aziende e i lotti interessati".

Il Distretto rappresenta oltre 170 imprese, con un fatturato aggregato superiore ai 450 milioni di euro e più di 3.000 ettari coltivati, in un'area che si estende dal Ragusano alla fascia trasformata, da Pachino a Licata. Secondo il Doses, "l'allarmismo generalizzato sta provocando danni d'immagine e ripercussioni commerciali su uno dei comparti più importanti dell'agricoltura siciliana".

"La sicurezza alimentare è e resta la nostra priorità, e lo dimostrano i controlli che le nostre imprese svolgono ogni giorno. Proprio per questo non è accettabile che casi isolati diventi il pretesto per screditare un intero territorio e le tante aziende che vi operano con serietà. Chiediamo alle istituzioni di tutelare la filiera ortofrutticola del sud-est Sicilia", dichiara Antonino Di Paola, presidente del Doses.

Il Distretto sottolinea che le aziende associate operano attraverso sistemi di controllo e tracciabilità che comprendono anche la ricerca della salmonella. "Secondo quanto riferito dai laboratori accreditati, negli ultimi tre anni le richieste di analisi sono aumentate, a conferma del rafforzamento delle attività di prevenzione", sottolinea il Distretto.

"Negli ultimi anni il comparto ha rafforzato la tracciabilità e la trasparenza dei processi agricoli.

L'allarmismo generalizzato danneggia una filiera già in sofferenza per l'aumento dei costi del carburante e il lavoro di tanti produttori", aggiunge Gianni Polizzi, direttore del Distretto.

