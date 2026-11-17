L'allarme salmonella nei pomodorini rischia di mettere in ginocchio un'intera filiera produttiva del Sud-Est siciliano, penalizzando aziende agricole e commercializzazione anche al di fuori dei singoli casi oggetto di controlli. A denunciarlo è il Distretto ortofrutticolo Sud-Est Sicilia (Doses), che chiede un intervento urgente della Regione siciliana e del governo nazionale "per evitare che i provvedimenti cautelativi coinvolgano indiscriminatamente interi territori anziché le singole aziende e i lotti interessati".

Il Distretto rappresenta oltre 170 imprese, con un fatturato aggregato superiore ai 450 milioni di euro e più di 3.000 ettari coltivati, in un'area che si estende dal Ragusano alla fascia trasformata, da Pachino a Licata. Secondo il Doses, "l'allarmismo generalizzato sta provocando danni d'immagine e ripercussioni commerciali su uno dei comparti più importanti dell'agricoltura siciliana".

"In merito all'avviso di richiamo precauzionale diramato dal ministero della Salute e riguardante un singolo lotto di pomodoro datterino confezionato in Sicilia (lotto n.4406, commercializzato a marchio L'Ortofrutticola F S.r.l.), l'assessorato regionale dell'Agricoltura intende rassicurare i cittadini e i consumatori in quanto l'intera filiera è sotto costante e rigoroso monitoraggio e tutte le misure di tutela previste dai protocolli sanitari sono state tempestivamente attivate".

E' quanto si legge in una nota della Regione siciliana. "Il richiamo riguarda esclusivamente una specifica partita di prodotto, individuata e tracciata con precisione grazie al sistema di sorveglianza alimentare già attivo sul territorio - aggiunge la nota - A scopo puramente precauzionale, si rinnova l'invito ai consumatori che avessero acquistato le confezioni riconducibili al lotto indicato a non consumare il prodotto e a restituirlo presso il punto vendita.

La restante produzione ortofrutticola siciliana non è interessata dal provvedimento e continua a rappresentare un'eccellenza controllata e sicura. Consapevole dell'importanza di mantenere i più alti standard di qualità e di prevenire qualsiasi criticità lungo la catena di produzione e confezionamento, l'assessorato ha già convocato con urgenza una riunione operativa con le associazioni e le imprese di categoria". L'incontro avrà l'obiettivo di "innalzare ulteriormente la qualità e la frequenza dei controlli interni ed esterni lungo tutta la filiera, dalla raccolta al confezionamento; definire nuove procedure operative condivise e protocolli di autocontrollo ancora più stringenti per garantire la massima sicurezza microbiologica; rafforzare la sinergia tra istituzioni, autorità sanitarie e operatori del settore a tutela della salute pubblica e della reputazione del comparto agroalimentare siciliano".