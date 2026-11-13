A novembre i mercati registrano la consueta calma, con una domanda contenuta in vista delle spese di fine anno. Il clima più fresco favorisce però i raccolti autunnali, facendo calare i prezzi all'ingrosso di molti prodotti, dalle lattughe che tornano su livelli regolari non oltre 1,5, euro/kg, alle arance scese dell'11,1% su base settimanale e del 7,5% rispetto allo scorso anno. E' quanto emerge da La Borsa della Spesa di Bmti e Italmercati, per orientare i consumatori sugli acquisti della settimana.

Nel comparto frutticolo, le mele italiane sono ormai presenti in tutte le varietà con prezzi stabili: dalla Royal Gala di pianura e Golden intorno a 1 euro/kg, alla a Renetta del Canada a 1,80-2 euro/kg. Prezzi in calo dell'11% sulla settimana per i cachi grazie a una buona produzione emiliana e campana, tra 1,50 e 2 euro/kg, come anche per le castagne comuni (-0,6%), pur restando leggermente superiori sullo scorso anno per via di quantitativi non abbondanti.

Entrano nel vivo le clementine con quotazioni tra 1,20 e 2,40 euro/kg a seconda della provenienza e delle pezzature. Tra gli ortaggi l'ampia disponibilità fa scendere i cavoli neri del 5,9% (1,30-1,80 euro/kg), nonostante la forte domanda; netto ribasso anche per i finocchi in calo del -7,8% rispetto alla sette giorni fa.

Passato Halloween, restano stabili e di ottima qualità le zucche, disponibili fino a dicembre tra 0,60 e 1,30 euro/kg a seconda della varietà. In ripresa anche i fagiolini dopo il caldo estivo, tra 3,50 ai 5,50 euro/kg per i finissimi. Nel comparto ittico si registra una pesca abbondante sia in Adriatico che nel Tirreno.

È piena stagione per le mazzancolle, in calo dell'11,1% su base settimanale tra 10 e 15 euro/kg. Grande disponibilità e crollo dei prezzi per le triglie di fango, con -58,3% su base annua, vendute tra i 2 e i 7 euro /kg. Convenienza per le gallinelle di piccola taglia, ideali per sughi e zuppe, a 2-3 euro /kg (-42,9% rispetto al 2025), mentre l'orata allevata segna una lieve flessione del 2,1%.

