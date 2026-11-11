(ANSA) - ROMA, 11 NOV - Dall'archeologa contadina che fa rinascere i borghi abbandonati all'inclusione delle persone con disabilità, dall'energia prodotta dagli scarti agricoli ai progetti per la salute e il benessere messi in atto dalla agricoltrice bio farmacista, passando per l'educazione alimentare e la valorizzazione delle tradizioni locali. Sono storie diverse, accomunate dalla capacità delle donne di trasformare l'agricoltura in un motore di innovazione, coesione sociale e sviluppo dei territori. Esperienze che Donne Coldiretti ha premiato nella quarta edizione di "Amiche della Terra - Storie di donne che nutrono il mondo", iniziativa nata per riconoscere il valore delle imprenditrici custodi del mondo rurale e, allo stesso tempo, sperimentatrici di no nuove strade per costruire il futuro. I riconoscimenti consegnati in una ceriminia a Palazzo Rospigliosi a Roma, si inseriscono nell'Anno Internazionale delle Donne in Agricoltura, proclamato da Nazioni Unite e Fao, dedicato al tema della sorellanza rurale; e qiindi fare rete, condividere esperienze e competenze, sostenersi reciprocamente per rafforzare il tessuto economico e sociale delle campagne.

"Siamo donne forti e visionarie, capaci di fare impresa, affrontare le difficoltà e trasformarle in opportunità - ha detto Mariafrancesca Serra, responsabile Donne Coldiretti - le nostre storie raccontano un'Italia viva, che innova e non si arrende". Un protagonismo che trova conferma anche nei numeri.

Secondo l'Atlante delle donne in agricoltura del Crea, le aziende al femminile sono 355.762, il 31,4% del totale, quota che nel Mezzogiorno sale al 35,9%; tra il 2010 e il 2020 la superficie agricola gestita dalle imprenditrici è cresciuta del 2,8%. Presentano inoltre livelli di istruzione mediamente più elevati rispetto agli uomini, con il 10,3% in possesso di una laurea contro il 9% dei colleghi. (ANSA).

