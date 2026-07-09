(ANSA) - ROMA, 09 LUG - Nasce il Gruppo Gen Z dell'associazione nazionale delle Donne del Vino che investono sulle nuove generazioni e affidano alle più giovani il compito di raccontare il vino ai loro coetanei. Il neonato Gruppo è formato dalle socie giovani provenienti da tutta Italia e coordinato dalla consigliera nazionale Roberta Urso, con l'obiettivo di sviluppare progetti e linguaggi capaci di avvicinare i giovani al mondo del vino. Insieme a Urso, fanno parte del gruppo Caterina Chiacchiarini Sartarelli, Federica Bonetta, Chiara Cecamore, Maria Teresa Santaguida e Fiammetta Mussio.

Il primo passo sarà il lancio oggi, giovedì 9 luglio, del nuovo progetto social su TikTok e Instagram, con una serie di brevi video che affrontano in modo semplice e diretto i principali dubbi, falsi miti e curiosità sul vino.

L'iniziativa nasce da una consapevolezza precisa: "Oggi molti giovani percepiscono il vino come un prodotto distante, complicato, talvolta elitario - dice Urso - Un'immagine che rischia di allontanare una generazione cresciuta cercando autenticità, immediatezza e contenuti facilmente accessibili". Il primo reel del Gruppo Gen Z sarà dedicato a uno dei luoghi comuni più diffusi: "Il vino è solo per gli esperti".

A dare vita al nuovo Gruppo Gen Z sono: Federica Bonetta - Baglio del Cristo di Campobello (Sicilia); Chiara Cecamore - Comunicatrice (Abruzzo); Caterina Chiacchiarini Sartarelli - Sartarelli (Marche); Sara Costantini - Villa Simone (Lazio); Naomi Deaddis - Cantina Deaddis (Sardegna); Giulia Di Simone - Sommelier (Lazio); Gabriella Favara - Donnafugata (Sicilia); Gilda Iovine - Antiche Radici (Campania); Diana L'Occaso - Sommelier (Umbria); Silvia Manzella - Cantine Settesoli (Sicilia); Ginevra Prati - Oddone Prati (Piemonte); Emanuela Pugliese - Ristoratrice (Emilia-Romagna); Maria Teresa Santaguida - Giornalista (Calabria); Enrica Spadafora - Dei Principi di Spadafora (Sicilia); Ilaria Vivona - Cellaro (Sicilia).

"Questo è un primo gruppo di giovani che ha scelto di aderire al progetto - ricorda Roberta Urso - Siamo convinte che il loro entusiasmo e il loro esempio possano diventare uno stimolo per coinvolgere sempre più giovani Donne del Vino".

Le Donne del Vino sono la più grande associazione al mondo dedicata all'enologia femminile. Fondata in Italia nel 1988, conta oggi oltre 1.300 socie tra produttrici, enotecarie, sommelier, ristoratrici, giornaliste, consulenti, architette e professioniste del settore. Tra i progetti più rilevanti: D-Vino, che porta l'educazione al vino negli istituti alberghieri e turistici italiani; Essenze di Vite, iniziativa con Ais che prevede la formazione gratuita di sette giovani donne, selezionate in collaborazione con gli Istituti Alberghieri e Turistici. il Forum Mondiale delle Donne del Vino, rete internazionale con 12 associazioni estere; studi sul gender gap in cantina, campagne contro la violenza di genere e promozione del turismo del vino e dei vitigni autoctoni. (ANSA).

