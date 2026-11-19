(ANSA) - BRUXELLES, 19 NOV - "Il futuro dell'agricoltura italiana ed europea dipende dalla possibilità dei giovani di avviare un'impresa, investire e ottenere una remunerazione adeguata dal proprio lavoro. Servono accesso alla terra e al credito, meno burocrazia e una politica agricola comune forte, con risorse adeguate ad accompagnare il ricambio generazionale".

Lo ha affermato l'eurodeputato del Ppe Herbert Dorfmann, tra i promotori del XII Congresso europeo dei giovani agricoltori, evento tenutosi all'Eurocamera che ha visto la partecipazione della presidente Roberta Mestola, la commissaria Ue all'Ambiente Jessika Roswall e il presidente del Ppe Manfred Weber.

"Abbiamo promosso questo congresso per mettere in contatto diretto chi lavora nelle aziende e chi prende le decisioni europee. Per noi legislatori è un'occasione preziosa per ascoltare le difficoltà, conoscere le idee e capire quali strumenti possano sostenere davvero l'ingresso e la permanenza dei giovani nel settore", ha sottolineato Dorfmann nel corso dell'evento, dedicato al ReFarmEu e al futuro dei giovani agricoltori.

Il congresso, inoltre, è stato accompagnato da un concorso mirato a mettere in luce progetti dedicati all'uso efficiente delle risorse e l'innovazione digitale. Tra le esperienze italiane, quella di Christian Rabensteiner, che nella propria azienda in Val Sarentino, in Alto Adige, ha affiancato all'allevamento da latte una coltivazione biologica di funghi, valorizzando materiali come paglia, fieno e segatura e recuperando il substrato dopo la raccolta come fertilizzante.

"Questo progetto dimostra come competenze e capacità imprenditoriale possano aprire nuove opportunità anche nelle aziende di montagna. È un messaggio che riguarda molti territori italiani: sostenere i giovani significa rafforzare le imprese agricole, mantenere vive le comunità rurali e assicurare la cura del territorio", ha concluso Dorfmann. (ANSA).

