Comprare un chilo di pane di grano tenero costa oggi in media 4,15 euro nelle dieci città italiane monitorate da Altroconsumo, con forti divari territoriali e un rincaro complessivo di circa il 32% rispetto al 2017, quando si fermava a 3,15 euro.

L'indagine, condotta a ottobre 2026 su 933 prezzi rilevati in 161 punti vendita tra grande distribuzione e panetterie tradizionali, fotografa un mercato a due velocità: nel confronto omogeneo su nove città, il prezzo medio scende da 4,18 a 4,05 euro al chilo (-3,2% sul 2023), ma "in più della metà dei casi - sottolinea l'associazione - i costi sono aumentati rispetto a tre anni fa".

In testa alla classifica dei listini più salati si piazza Padova, con una media di 5,16 euro al chilo per il pane di grano tenero, seguita a ruota da Bologna a 5,12 euro. Sopra i 4,50 euro anche Genova e Milano (che nel 2023 era la più cara), mentre Roma e Torino restano sotto i 3,60 euro. All'estremo opposto ci sono Firenze (3,11 euro) e Napoli (3,23 euro): "Tra Padova e Firenze ci sono dunque più di 2 euro di differenza per ogni chilo, pari al 66% in più".

Nel confronto triennale (escludendo Bologna, rilevata per la prima volta nel 2026), "in cinque città su nove il pane costa più di tre anni fa": i rincari maggiori si registrano a Palermo (+10,5%), Bari (+7,7%) e Napoli (+5,8%), mentre calano nettamente Firenze (-24,3%), Roma (-16%) e Milano (-12,2%).

Allargando lo sguardo al 2017, i prezzi risultano in crescita ovunque, dal +12% di Torino e +15% di Milano fino al +67% di Bari, +58% di Napoli e +49% di Palermo.

"Anche se spesso ce ne dimentichiamo, o se lo dimenticano gli altri, i panificatori sono degli imprenditori. Facciamo questo di mestiere, facciamo impresa sostenibile, quindi ognuno fa una valutazione aziendale e tendenzialmente per ogni area c'è un avvicinamento dei listini". A spiegare le ragioni del caro-pane, dell'aumento dei prezzi, è il presidente di Assipan-Confcommercio, Antonio Tassone, che respinge l'idea di speculazioni su "un bene percepito come di prima necessità" e lancia l'allarme sui costi dell'energia.

Secondo un'indagine di Altroconsumo, il pane costa sempre di più: dal 2017 a oggi il rincaro sfiora il 32%. Comprare un chilo di pane di grano tenero costa in media 4,15 euro nelle dieci città italiane monitorate da Altroconsumo — contro i 3,15 euro di nove anni fa — con punte che superano i 5 euro al chilo e forti divari territoriali lungo la Penisola. Perchè alla base delle differenze di prezzo tra una città e l'altra, spiega Tassone, c'è innanzitutto il diverso peso delle spese di gestione.

Più che di caro-pane, secondo il presidente di Assipan occorre quindi parlare della tenuta dei forni di fronte all'aumento dei costi. "In questo periodo parlerei piuttosto di 'responsabilità del pane'", spiega il presidente. "In molte aree del Paese le imprese di panificazione - consapevoli di produrre un bene percepito come di prima necessità - non hanno reagito all'aumento delle materie prime e dei fattori produttivi, come energia e gas, con un immediato aggiornamento dei listini. Ci hanno riflettuto e in molti casi, soprattutto nel Centro-Sud, non li hanno ritoccati. È stato un atto di senso di responsabilità, ma anche una scelta coraggiosa". Una strategia di contenimento che ora, però, rischia di mettere a dura prova i bilanci delle attività artigianali. "La corda non possiamo tirarla neanche noi più di tanto", avverte Tassone. "Infatti i nodi stanno venendo al pettine: negli ultimi due mesi abbiamo serissimi problemi di sostenibilità legati al nuovo shock energetico".

