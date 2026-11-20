Novembre si conferma un mese di domanda debole nei mercati all'ingrosso, complice non solo la pressione del carovita. In questa settimana in particolare i consumi toccano i minimi anche per l'effetto Black Friday che dirotta i budget delle famiglie verso altri settori.

Lo segnala La Borsa della Spesa, il servizio settimanale di Bmti e Italmercati in collaborazione con Consumerismo No Profit, individuando i prodotti più convenienti in base alla stagionalità, a partire dagli agrumi in calo mediamente del 7% rispetto a sette giorni fa; il prodotto italiano ha sostituito quello estero sui banchi dei mercati, ma il clima ancora mite non invoglia al consumo; la domanda è ancora bassa e i prezzi all'ingrosso conseguentemente sono scesi. Per i cachi è il momento del picco produttivo, con quotazioni medio-bassi in calo del 3,9% rispetto alla scorsa settimana, tra 1 euro/kg e 1,80 euro/kg, anche qui prodotto abbondante ma domanda resta bassa.

Mercato statico per le castagne, tra i 3 e i 4,50 euro/kg. Bene le mele di tutte le varietà entrate nel vivo senza criticità produttive, con la Royal Gala la più conveniente, tra 1,30 e 1,50 euro/kg. É iniziata anche la produzione italiana del kiwi, che prende il posto di quella neozelandese. Tra gli ortaggi il clima mite, al contrario, ha dato slancio a molte produzioni invernali. Per i finocchi l'offerta è aumentata ma la domanda ferma ha fatto crollare i prezzi intorno a 1 euro/kg. In ripresa le verdure a foglia, dalle bietole da costa intorno a 1,20 euro/kg, come anche cicorie e puntarelle. Buona la presenza di cavoli broccoli, in calo intorno a 1,50 euro/kg, piena stagione anche per il porro, molto richiesto, intorno a 1,50 euro/kg.

Nel settore ittico il maltempo ha fermato la pesca nel Tirreno, mentre si è pescato regolarmente in Adriatico. Tra i prodotti di stagione più convenienti, Bmti segnala le pannocchie tra i 6 euro/kg e i 12 euro/kg e le mazzancolle sui 12 euro/kg.

Buona pesca di polpi veraci, con prezzi bassi intorno a 14 euro/kg, momento giusto per acquistarli e congelarli in vista delle festività natalizie.

