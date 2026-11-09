(ANSA) - CORTINA D'AMPEZZO, 09 NOV - Sul monte Faloria, nell'area di Cortina d'Ampezzo, non sorgeranno fast food. Lo afferma Faloria Spa, la società che gestisce impianti e comprensorio di una delle aree più iconiche della Regina delle Dolomiti. Il cda della società, si legge in una nota, si è riunito oggi, in seguito alle polemiche scoppiate dopo l'annuncio dell'accordo tra il colosso americano Kfc e Super G, la società che gestisce il rifugio Faloria.

"Il rendering relativo alla personalizzazione degli spazi esterni del Rifugio Faloria - afferma la nota - è stato diffuso senza una preventiva condivisione e senza alcuna formale approvazione da parte del Consiglio di amministrazione. Faloria Spa non ha mai autorizzato interventi estetici o architettonici sull'edificio". Il rifugio, quindi, manterrà il proprio aspetto attuale, senza "alcuna personalizzazione degli spazi esterni".

Per il dg di Faloria Spa Renzo Minella "il Rifugio Faloria è un luogo simbolico, parte integrante della storia e dell'identità del comprensorio. Abbiamo il dovere di tutelarne l'architettura e il rapporto con il paesaggio: su questo non ci sono margini di ambiguità".

Prodotti di Kfc, comunque, si troveranno al piano terra del rifugio, negli spazi del bar-caffetteria che, "solo nell'ambito dei prodotti da consumo veloce, introdurrà 6 prodotti KFC, mantenendo una proposta tradizionale ed allargata, come fatto in precedenza", spiega il ceo di Super G Andrea Baccuini. (ANSA).

