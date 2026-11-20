La sicurezza alimentare deve diventare parte integrante degli sforzi diplomatici volti a prevenire e risolvere i conflitti. Lo ha detto QU Dongyu, direttore generale della Fao, intervenuto ai Dialoghi Mediterranei 2026 in corso a Napoli.

Sottolineando che la pace è una condizione indispensabile per la sicurezza alimentare, QU ha chiesto una cooperazione internazionale più forte per proteggere la produzione agricola, salvaguardare i mezzi di sussistenza e impedire che le crisi alimentari aggravino l'instabilità globale.

Secondo i dati del Rapporto Globale sulle Crisi Alimentari, nel 2025 sono 266 milioni le persone esposte a livelli elevati di insicurezza alimentare acuta in 47 Paesi e territori, con la carestia confermata in alcune aree di Gaza e del Sudan. I conflitti restano tra i principali motori della fame acuta, distruggendo infrastrutture agricole, bloccando l'accesso alle terre e perturbando mercati e commerci con effetti che si protraggono ben oltre la fine delle ostilità. A questo si aggiungono le recenti tensioni nei mercati di energia, fertilizzanti e trasporti nel Golfo, che amplificano la pressione sui prezzi alimentari nei Paesi più fragili.

Per rendere la "diplomazia alimentare" operativa, il vertice della Fao ha tracciato tre priorità d'azione: integrare la sicurezza alimentare nei negoziati; proteggere filiere, infrastrutture idriche, sementi e fertilizzanti affinché gli agricoltori non perdano le stagioni di semina, che non possono essere rimandate; collegare i dati scientifici alle decisioni diplomatiche e ai finanziamenti per agire in anticipo, rafforzando la resilienza commerciale e delle catene di approvvigionamento.

Pur ribadendo che la diplomazia alimentare non può sostituire le soluzioni politiche necessarie a chiudere i conflitti, QU ha assicurato il pieno supporto tecnico e scientifico della Fao ai governi per tutelare l'accesso al cibo oggi e la capacità produttiva domani. «La sicurezza alimentare non è soltanto cibo, è un diritto umano fondamentale», ha concluso il Direttore Generale. Un'azione diplomatica più incisiva contro le crisi alimentari causate dai conflitti.

